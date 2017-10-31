Турчинов: В Украине усилят антитеррористический и контрразведывательный режим

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СБУ, Нацполиция и Государственная пограничная служба усилят антитеррористический и контрразведывательный режим и охрану государственной границы с РФ - об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Это решение было принято в связи с недавними взрывами и другими инцидентами, в частности, убийством Амины Окуевой, отметил Турчинов.

Он также выразил убеждение, что эти инциденты "направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе", а также связаны с деятельностью российских спецслужб в Украине.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбы Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту", - заявил секретарь СНБО.

Вчера в Киевской области на добровольца Адама Осмаева и его жену, бойца добровольческого батальона Киев-2 Амину Окуеву было совершено нападение: Окуева погибла, Осмаев получил тяжелое ранение в ногу, однако угрозы его жизни нет.

25 октября в Киеве возле телеканала "Эспрессо TV" произошел взрыв, в результате которого погибли двое людей, еще трое были ранены, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.