Сын Авакова считает дело против себя "ангажированным"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Правоохранители у здания в Харькове, где Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило следственные действия, 31 октября 2017

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр считает, что открытое против него производство Национального антикоррупционного бюро Украины о закупке рюкзаков по завышенным ценам, в котором он фигурирует как подозреваемый, является политизированным.

"Процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее ...", - заявил он в комментарии журналистам программы "Схемы".

Репортерам удалось пообщаться с Александром Аваковым накануне вечером в городской клинической больнице Киева №4, куда его привезли для прохождения медицинского обследования.

Юристы объяснили, что это обычная процедура, прежде чем подозреваемого отправляют в следственный изолятор, где он будет ждать заседания суд для избрания меры пресечения, добавляют в "Схемах".

Ожидается, что в среду Соломенский суд Киева должен избрать Александру Авакову меру пресечения.

Тем не менее, по состоянию на 9:30 утра соответствующее ходатайство в суд еще не поступило, сообщила пресс-служба суда.

Что произошло

Копірайт зображення УНІАН Image caption Министр внутренних дел Арсен Аваков также называет дело против его сына "политическим"

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в растрате государственных средств двум лицам, задержанным ранее в этот день по так называемому "делу о рюкзаках Авакова".

При этом в НАБУ не назвали имена тех, кому вручили подозрение, отмечая лишь, что "речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины и частном лице". Третьего задержанного в этот день сейчас "доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения".

Однако ранее стало известно, что НАБУ провела обыски в помещениях сына министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

В итоге детективы задержали трех человек по обвинению в нанесении государству ущерба на 14 млн гривен при закупке МВД рюкзаков.

СМИ также обнародовали видео, на котором виден момент задержания Александра Авакова, а также его прибытие в здание НАБУ в Киеве.

Сам министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что надеется на адекватный судебный процесс по делу его сына Александра.

"Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - написал он на своей странице в Facebook.

МВД Украины при этом заявило, что действия НАБУ преследуют политические цели.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - заявили в МВД.

"Рюкзаки Авакова"

Копірайт зображення МВС Image caption В МВД настаивают, что процедура закупки рюкзаков была проведена согласно правилам и требованиям, предусмотренным законодательством

В 2014-2015 годах МВД заключило договоры с компанией "Днипровенд" на поставку 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,5 млн гривен и частным предприятием "Плигачов" на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн гривен.

В 2015 году ГПУ возбудила уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях при приобретении рюкзаков для МВД и Нацгвардии. Впоследствии это дело передали для дальнейшего расследования НАБУ.

СМИ сообщали, что рюкзаки были приобретены через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.

Арсен Аваков ранее заявлял, что ни он, ни его семья не имеют отношения к поставщикам рюкзаков для МВД. По его словам, процедура закупки рюкзаков была прозрачной.

В феврале 2016 года на Youtube появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором видно, как якобы сын министра внутренних дел Александр Аваков договаривался с экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

В программе журналистских расследований "Схемы" отметили, что это видео может стать доказательством в деле о хищении средств при закупке рюкзаков.