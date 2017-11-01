Теракт в Нью-Йорке: украинцев среди пострадавших нет

Копірайт зображення Reuters Image caption Власти назвали произошедшее терактом

Украинских граждан среди погибших и раненых в результате наезда автомобиля на людей в Нью-Йорке нет, - об этом сообщили в посольстве Украины в США в среду.

"По предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет", - отметили на странице посольства в Facebook.

В то же время стало известно, что среди восьми погибших были пятеро друзей из Аргентины.

В числе жертв также гражданин Бельгии, остальные пока не идентифицированы.

Еще одиннадцать человек получили ранения.

29-летний мужчина, который, как передают, является эмигрантом из Узбекистана, выехал на велодорожку и тротуар на грузовике в районе Нижний Манхэттен.

Полицейские ранили и арестовали нападавшего.

Американские власти уже назвали инцидент терактом - крупнейшим по количеству жертв в городе со времен нападения 11 сентября 2001 года.

Согласно сообщениям, нападавший кричал "Аллаху Акбар!", когда вышел из автомобиля.

Президент Дональд Трамп приказал министерству внутренних дел усилить проверки.

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Пятеро аргентинцев вместе со своими друзьями приехали в Нью-Йорк, чтобы отметить 30-летие окончания учебы в политехническом колледже в городе Росарио.

Их гибель подтвердили в МИД Аргентины.

Серез погибших был владелец металлургической компании Ариэль Эрли, который помог оплатить поездку друзей, сообщила газета La Nación.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что жертвам было по 48 и 49 лет.

В Росарио объявили трехдневный траур.

Что произошло

Инцидент произошел в районе Нижнего Манхэттена. Как сообщили в полиции, грузовик выехал на велосипедную дорожку и тротуар на высокой скорости.

"Около 15:05 после обеда 29-летний мужчина въехал на арендованном грузовике [компании] Home Depot на велосипедную/пешеходную дорожку на пересечении Вест-стрит и Хьюстон-стрит, направляясь на юг", - сообщили правоохранители.

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Сбив людей, машина врезалась в школьный автобус. В результате столкновения пострадали еще двое детей и двое взрослых.

После этого водитель грузовика вышел из автомобиля и начал размахивать двумя пистолетами.

Полицейские, которые находились в этом районе, несколько раз ранили нападавшего в живот, после чего арестовали.

Оказалось, что один из его пистолетов был пневматическим, другой - пейнтбольным.

Задержанный

Копірайт зображення CBS Image caption Американские СМИ сообщили, что задержанный - 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов (Фото 2016 года)

Американские медиа, а также агентство Reuters со ссылкой на свои источники в полиции сообщили, что задержанный - уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

Ему 29 лет, и он предположительно приехал в США в 2010 году, жил во Флориде.

CBS News сообщает, что в грузовике была найдена записка, где упоминается экстремистская группировка "Исламское государство".

На пресс-конференции журналисты спросили главу полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила о том, правда ли, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар!".

Руководитель полицейских ответил, что слова, сказанные подозреваемым, когда он вылез из пикапа, и общие обстоятельства происшествия позволяют квалифицировать его как террористический акт.

А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что задержанный, судя по всему, действовал в одиночку.

"Нет оснований предполагать широкий заговор или план. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - завил он на пресс-конференции.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил, что других подозреваемых на данный момент не разыскивают.

Вместе с тем правоохранители просят очевидцев присылать ФБР видео или фото момента совершения нападения.

Президент Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Twitter. "В Нью-Йорке, кажется, очень больной и ненормальный человек совершил еще одно нападение. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. Не в США!", - написал он.

"Мы не должны позволять ИГИЛ вернуться или попасть в нашу страну после того, как победили их на Ближнем Востоке. Хватит!" - добавил американский президент.

Он также выразил соболезнования жертвам и семьях погибших в "террористической атаке в Нью-Йорке".

Нападение произошло накануне празднования Хэллоуина, который масштабно отмечается в США.

Несмотря на инцидент, в Нью-Йорке все равно прошли мероприятия в рамках праздника.

Skip Twitter post by @NYPDONeill NYers are resilient and won't be deterred. Great to see large crowd at annual Halloween parade in Village. Thx for showing world who we are. pic.twitter.com/rl3gC0wXfl — Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) 1 ноября 2017 г.

"Нью-йоркцы устойчивы и не остановятся. Рады видеть большую толпу на ежегодном параде к Хэллоуину в Village. Спасибо, что показали миру, кто мы", - написал в Twitter глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

Это самое большое по количеству жертв нападение в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта были разрушены башни Всемирного торгового центра и погибли более 2600 человек.

Нынешнее нападение произошло в западной части Манхэттена, недалеко от места, где стояли башни Всемирного торгового центра.