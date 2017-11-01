Каськива могут выпустить под залог - ГПУ

Копірайт зображення УНІАН Image caption При президентстве Януковича Владислав Каськив возглавлял Госагентство по инвестициям

Суд арестовал экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектам Владислава Каськива на два месяца, однако он может выйти под залог. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратураы Лариса Сарган.

Соответствующее решение по запросу ГПУ в среду принял Печерский райсуд Киева.

"В ходе рассмотрения вопроса защита Владислава Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба", - написала в Facebook Лариса Сарган.

"Учтя этот факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение применить в отношении подозреваемого Владислава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Избрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру в виде залога", - добавила пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Сумму залога она не уточняла.

Суд также обязал Каськива сдать все загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил об экстрадиции Владислава Каськива из Панамы.

Экс-чиновнику инкриминируют завладение в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

Владислав Каськив просил в Панаме политического убежища. Все обвинения против себя он отвергает и ранее заявлял о "категорической готовности" сотрудничать с украинскими правоохранителями.