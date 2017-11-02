Нападавший в Нью-Йорке обвинен в терроризме

Копірайт зображення Reuters Image caption Саипов появился в суде в инвалидной коляске. Ему были предъявлены обвинения в убийстве восьми человек. (Рисунок, сделанный в зале суда Манхэттена)

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек.

29-летнего мужчину также обвиняют в оказании финансовой помощи группировке "Исламское государство".

Во вторник он наехал фургоном на несколько десятков человек в центре Нью-Йорка, восемь из которых погибли.

Шесть человек скончались на месте происшествия, еще двое - в больнице. Еще 12 человек были ранены, девять из них остаются в больнице.

Полиция ранила Саипова в живот, он госпитализирован.

Прокуроры говорят, что Саипов говорил с ними свободно, отказавшись от права не свидетельствовать против себя.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что нападавшего следует приговорить к смертной казни, хотя она и отменена в штате Нью-Йорк.

Копірайт зображення EPA Image caption По словам следователей, Саипов заявил им, что доволен содеянным

Как следует из судебных документов:

Саипов заявил, что запланировал это нападение еще два месяца назад

Он сказал, что выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день больше людей

Он хотел вывесить на пикапе флаг ИГ, но решил не привлекать к себе внимание

В его мобильных телефонах обнаружены 90 видео ИГ со сценами насилия

Он заявил, что был особенно вдохновлен обращением лидера ИГ аль-Багдади, призвавшего к возмездию за смерти в Ираке

Сообщается также, что на допросе Саипов попросил разрешения вывесить в его больничной палате флаг "Исламского государства".

Глава нью-йоркского отделения ФБР Билл Суини сообщил, что следователям уже очень многое известно о Сайфулло Саипове, но расследование еще только начинается.

"Предъявленные ему сегодня обвинения серьезны, но они ни в коем случае не означают, что наша работа закончена. Мы продолжим использовать все наши возможности, чтобы досконально разобраться в его связях и мотивах. Будьте уверены, что мы не остановимся, пока не расследуем все версии и предположения", - заявил Суини.

Копірайт зображення EPA Image caption Масштабное расследование продолжается. На снимке - полиция у дома Саипова в Нью-Джерси

ФБР также сообщило, что найден 32-летний Мухаммадзоир Кадыров, предположительно также иммигрант из Узбекистана, заинтересовавший следователей в связи с этим делом. В среду он появился на сайте ФБР в списке объявленных в розыск, но сейчас его там уже нет.

Как сообщает агентстсво Reuters, представитель американских спецслужб сообщил им, что Саипов контактировал с Кадыровым и еще одним человеком, имя которого не называется.

Кто такой подозреваемый?

Сообщается, что до переезда в Патерсон, штат Нью-Джерси Сайфулло Саипов жил в Тампе, штат Флорида.

Он прибыл в Америку из Узбекистана в 2010 году и имеет вид на жительство и работу в США. Компания Uber подтвердила, что он работал на нее водителем.

Живущий в Огайо водитель грузовика Миррахмат Муминов, соотечественник Саипова, рассказал агентству Reuters, что тот увлекся религией после того, как оказался в США, где его поразила свобода вероисповедания, немыслимая в Узбекистане.

"Он был человеком замкнутым, нервным и иногда агрессивным. Он жил в своем мире", - рассказал Миррахмат Муминов. По его словам, Саипов с трудом сводил концы с концами, плохо знал английский и не очень хорошо говорил по-русски.

По его словам, до переезда в Соединенные Штаты Саипов жил в Ташкенте.

Копірайт зображення Reuters Image caption Обвиняемый отказался от права не свидетельствовать против самого себя и заявил, что был вдохновлен идеями "Исламского государства"

Ранее в среду президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался об идее отправить Саипова (которого он назвал "животным") в лагерь Гуантанамо на Кубе, как "вражеского комбатанта" в войне Соединенных Штатов с терроризмом, провозглашенной после 11 сентября 2001 года.

Эту инициативу ранее поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, в целом часто критически оценивающие нынешнего президента.

Также Дональд Трамп выступил за ликвидацию программы грин-карт, в рамках которой, по предварительной информации, Саипов прибыл в США в 2010 году.