В АТО двое бойцов подорвались на мине, один погиб - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, один был ранен и еще один получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Военный погиб накануне днем, подорвавшись на взрывном устройстве. Еще один получил тяжелые ранения в результате этого же инцидента, говорят в штабе.

Всего за сутки было зафиксировано 17 нарушений перемирия, однако существенных изменений в обстановке не произошло, говорится в сообщении.

"Вооруженные силы Украины 13 раз ответным огнем жестко подавляли активность врага", - заявили в штабе.

Обстрелы в частности велись неподалеку от Крымского, где был травмирован один боец, на подступах к Троицкому, у Старогнатовки и в Авдеевской промзоне, добавили в штабе.

В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.