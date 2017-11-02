В Одессе горел деревянный корпус санатория - ГСЧС

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В Одессе в среду вечером загорелся двухэтажный деревянный корпус санатория "Красные Зори", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

В результате пожара никто не пострадал и не погиб, отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило около 22:00 среды, и после полуночи он был потушен, заявили в ГСЧС.

Загоревшийся корпус не был в эксплуатации. Причина пожара устанавливается.

В сентябре в Одессе произошел пожар в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое и пострадали еще несколько детей.

Деревянный корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

В связи с произошедшим были задержаны директор лагеря Петрос Саркисян, воспитательница Наталья Янчик и экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько.

Впоследствии суд отпустил Наталью Янчик на поруки депутатов Верховной Рады. Зинаиду Цвиринько отпустили под личное обязательство.