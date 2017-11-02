В Одессе горел деревянный корпус санатория - ГСЧС
В Одессе в среду вечером загорелся двухэтажный деревянный корпус санатория "Красные Зори", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области.
В результате пожара никто не пострадал и не погиб, отметили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило около 22:00 среды, и после полуночи он был потушен, заявили в ГСЧС.
Загоревшийся корпус не был в эксплуатации. Причина пожара устанавливается.
В сентябре в Одессе произошел пожар в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое и пострадали еще несколько детей.
- Лагерь "Виктория": трагедия была лишь вопросом времени
- Луценко: к пожару в Одесской области могла привести коррупция
Деревянный корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла.
Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.
В связи с произошедшим были задержаны директор лагеря Петрос Саркисян, воспитательница Наталья Янчик и экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько.
Впоследствии суд отпустил Наталью Янчик на поруки депутатов Верховной Рады. Зинаиду Цвиринько отпустили под личное обязательство.