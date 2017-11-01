Порошенко надеется, что Саудовская Аравия будет защищать крымских татар
Президент Петр Порошенко надеется, что Саудовская Аравия приобщится к международным усилиям, направленным на решение проблемы защиты прав и интересов крымских татар.
Об этом он заявил после встречи с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом в Эр-Рияде.
Порошенко поблагодарил саудовского монарха за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.
В свою очередь, король Саудовской Аравии отметил дружественный характер отношений между двумя государствами, подчеркнув, что визит главы украинского государства открывает новые возможности в усилении межгосударственных отношений и интенсификации межличностных контактов.
Как сообщает веб-сайт президента Украины, по итогам встречи президента и короля "достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, энергетической и инвестиционной сферах".
Вопрос крымских татар
Украина неоднократно заявляла о преследовании крымских татар в аннексированном Россией Крыму. МИД Украины сообщал о вынесении "политически мотивированных приговоров" крымскими судами.
За решеткой оказались лидеры крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, освободить которых удалось при посредничестве Турции.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что преследование в Крыму стало следствием "последовательной и решительной позиции" крымскотатарской общины в защиту территориальной целостности Украины. Суд ООН обязал Россию не нарушать права человека в Крыму.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев утверждал, что всего около 35 тысяч человек вынужденно покинули Крым после аннексии Крыма. Из них 20 тысяч - это крымские татары.
Россия дискриминацию населения Крыма отрицает.