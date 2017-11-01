Боевики больше всего стреляли на донецком направлении - штаб

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Боевики обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"Наиболее неспокойно было на мариупольском направлении. Здесь оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды били по укреплению сил АТО возле Талаковки. С этого же оружия во второй половине дня боевики вели огонь в районе Водяного", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики обстреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета подступы к Луганскому. А в 16:00 применили противотанковые гранатометы на юго-восточных окраинах Авдеевки.

Всего с полуночи противник 5 раз нарушил перемирие. На каждый вражеский обстрел силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения.