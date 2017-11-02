В Киеве ребенок вызвал полицию, "чтобы спасти брата от отца"

Копірайт зображення Патрульная полиция Украини / Facebook Image caption В полиции говорят, что у отца детей "были признаки опьянения"

В Киеве 13-летний подросток вызвал патрульных, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца, сообщила патрульная полиция Украины в Facebook.

Старший брат позвонил в полицию и попросил патрульных "как можно скорее приехать и помочь", поскольку отец бил его 10-летнего брата, рассказали в полиции.

Вызов поступил днем ​​31 октября.

Полицейские рассказывают, что когда прибыли на вызов, в квартире находились двое несовершеннолетних детей и их отец.

"В доме было грязно, а мальчики выглядели неухоженными. Дети рассказали, что их мама сейчас находится в больнице и живут они с папой", - отметили в полиции.

Как выяснилось, отец имеет пристрастие к алкоголю и на момент приезда патрульных "тоже имел признаки опьянения", - добавили там.

Патрульные осмотрели обоих детей, у младшего мальчика обнаружили синяки на виске и в области темени.

Инспекторы вызвали на место скорую помощь и сотрудников отдела ювенальной превенции. О случае также сообщили бабушке мальчиков, говорят в полиции.

Обоих детей в сопровождении патрульных госпитализировали.

Сейчас этим делом "занимаются соответствующие службы", добавили в полиции.