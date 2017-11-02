В Сумской области задержали председателя суда "из-за взятки в $ 26 тыс"
- 2 ноября 2017
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НАБУ сообщило, что его прокуроры задержали председателя Хозяйственного суда Сумской области во время получения взятки в 26,6 тысячи долларов.
Имени судьи в НАБУ не назвали, однако на официальном сайте суда указано, что его возглавляет Александр Коваленко.
По версии следствия, судья "требовал деньги за вынесение решения ... в интересах строительной компании".
По месту работы и жительства судьи проводят следственные действия.
Решается вопрос о предъявлении ему подозрения, заявили в НАБУ.