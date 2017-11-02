Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

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Писательница Анна Грэм Хантер обвинила актера и режиссера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах. По ее словам, в 1985 году, когда Анне было 17, во время съемок одного из фильмов Хоффмана он щупал ее и говорил с ней о сексе.

"Он откровенно флиртовал, схватил меня за ягодицы, говорил о сексе со мной", - рассказала она изданию The Hollywood Reporter.

Актер извинился и сказал, что сожалеет, "если поставил женщину в неловкое положение".

"Я крайне уважаю женщин и это ужасно, если любые мои действия могли поставить ее в неловкое положение. Я извиняюсь. Это не отражает то, каким человеком я являюсь", - прокомментировал он изданию обнародованное заявление.

BBC связалась с представителями Дастина Хоффмана, чтобы получить от актера комментарий относительно этих обвинений.

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Ранее актер Энтони Рэпп обвинил в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси.

В своем ответном обращении Спейси признался, что он гей.

Признание не смягчило ситуцию, а наоборот вызвало волну критики.

Из-за скандала Международная телевизионная академия заявила, что "в свете недавних событий" заберет у актера специальную Международную награду "Эмми".

А компания Netflix решила прекратить съемки сериала "Карточный домик", главную роль в котором играл Спейси.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бретта Рэтнера также обвинили в домогательствах

Между тем шесть женщин обвинили в домогательствах Бретта Рэтнера, режиссера серии фильмов "Час пик" и ленты "Люди Икс: Последняя битва".

Одна из них, Наташа Хенстридж, рассказала, что однажды режиссер не позволил ей уйти из его квартиры в Нью-Йорке и принудил ее к сексу. Тогда женщине было 19 лет.

Юрист Рэтнера от имени режиссера отверг все обвинения.

Копірайт зображення AFP Image caption Мишель Орескес также подвергся обвинениям

Старшего редактора Национального общественного радио США, а в прошлом журналиста New York Times и вице-президента Associated Press, Мишеля Орескеса обвинили в том, что он грубо и неожиданно пытался поцеловать женщин во время деловых встреч.

Две заявительницы предоставили информацию Washington Post анонимно.

В ответ Орескес подал в отставку, не комментируя заявления женщин.