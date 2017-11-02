Суд над пограничником Колмогоровым перенесли на 6 ноября

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Пересмотр судебного приговора пограничнику Сергею Колмогорову перенесли на следующий понедельник, 6 ноября.

Такое решение в четверг принял Высший специализированный суд, который рассматривает кассацию по делу, в связи с тем, что на заседание не прибыл представитель прокуратуры.

Суть дела

Военнослужащего 79-го пограничного отряда Сергея Колмогорова приговорили к 13 годам лишения свободы по статьям об "умышленном убийстве" и "превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что привело к тяжелым последствиям".

В сентябре 2014 года он на блокпосту в Мариуполе открыл огонь по гражданскому автомобилю, в результате чего погибла женщина.

Защита Сергея Колмогорова настаивает на том, что он выполнял приказ, и автомобиль пострадавших не остановился по требованию пограничников.

Обвинительный приговор по этому делу вынес Приморский райсуд Мариуполя в ноябре прошлого года. Позже его подтвердил Апелляционный суд Донецкой области.