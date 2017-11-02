С декабря украинцы смогут ездить в ОАЭ без виз - Порошенко

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Меморандум о безвизовом режиме подписали по итогам переговоров украинского президента и премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума

В следующем месяце заработает безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам своего визита в ОАЭ.

"Уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ", - говорится на официальной странице Порошенко в Facebook.

Меморандум о безвизовом режиме подписали по итогам переговоров украинского президента и премьер-министра ОАЭ.

Ранее Порошенко посещал Саудовскую Аравию и по результатам этого визита сообщил об упрощении визового режима с этой страной.

Он отметил, что во время встречи с королем Саудовской Аравии в частности договорился о снижении размера платы за визы.