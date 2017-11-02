Новым министром обороны Великобритании стал Гэвин Уильямсон

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Новым министром обороны Великобритании назначен Гэвин Уильямсон, который до этого был партийным парламентским организатором.

Это произошло после неожиданной отставки бывшего главы ведомства Майкла Фэллона.

Фэллон подал в отставку, признав, что его поведение в прошлом может "не отвечать" стандартам, приемлемым для британских военных.

На этой неделе он извинился за то, что 15 лет назад положил руку на колено журналистки.

Гэвин Уильямсон до своего назначения занимался обеспечением партийной дисциплины в Палате общин.

Майкл Фэллон стал первым политиком, который подал в отставку в фоне обвинений в сексуальных домогательствах в британском парламенте, которые в том числе затронули и его.

Он рассказал ВВС, что то, что было "приемлемым 15, 10 лет назад, сегодня, очевидно, неприемлемо".

"Теперь парламент должен посмотреть на себя, и премьер-министр очень четко заявила, что поведение (в парламенте. - Ред.) нужно улучшить", - сказал он.