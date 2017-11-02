СБУ говорит, что задержала экс-чиновника Грузии, находящегося в розыске
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала бывшего грузинского чиновника, который находится в международном розыске.
Имени этого чиновника в СБУ не назвали. Однако ранее грузинские СМИ сообщали, что на въезде в Украину задержали экс-руководителя военной полиции Миноброны Грузии Мегиса Кардаву, которого разыскивает Интерпол.
По сообщениям, г-на Кардаву обвиняют в Грузии в убийствах, пытках заключенных и организации тайной слежки за политическими оппонентами.
Сообщалось также, что он находился в ближайшем окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Однако сам Саакашвили категорически это отрицал.
"Этого "ближайшего соратника" я точно никогда не встречал и знаю о его существовании только из прессы", - написал он накануне в Facebook.
В СБУ сообщили, что изъяли у задержанного два поддельных украинских паспорта, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на разные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком 40 суток. Начата процедура его экстрадиции на родину, добавили в СБУ.