СБУ говорит, что задержала экс-чиновника Грузии, находящегося в розыске

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Служба безопасности Украины сообщила, что задержала бывшего грузинского чиновника, который находится в международном розыске.

Имени этого чиновника в СБУ не назвали. Однако ранее грузинские СМИ сообщали, что на въезде в Украину задержали экс-руководителя военной полиции Миноброны Грузии Мегиса Кардаву, которого разыскивает Интерпол.

По сообщениям, г-на Кардаву обвиняют в Грузии в убийствах, пытках заключенных и организации тайной слежки за политическими оппонентами.

Сообщалось также, что он находился в ближайшем окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Однако сам Саакашвили категорически это отрицал.

"Этого "ближайшего соратника" я точно никогда не встречал и знаю о его существовании только из прессы", - написал он накануне в Facebook.

В СБУ сообщили, что изъяли у задержанного два поддельных украинских паспорта, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на разные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком 40 суток. Начата процедура его экстрадиции на родину, добавили в СБУ.