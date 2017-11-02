Банк Англии впервые за 10 лет повышает ставку

Копірайт зображення AFP Image caption Банк Англии впервые с 2007 года удорожал кредиты для экономики

Впервые за последние 10 лет Банк Англии повысил учетную ставку с 0,25% до 0,5%. Так центральный банк страны пытается справиться с ускорением инфляции, связанной с брекситом.

В сентябре годовая инфляция в Великобритании достигла 3%. Это самый высокий уровень с апреля 2012 года. Ранее руководство Банка Англии ожидало, что в этом году инфляция не должна превысить 2%.

Члены комитета по монетарной политике, которые принимали решение, считают, что перспектива выхода Британии из ЕС "существенно влияет" на экономические ожидания.

Там также считают, что ограничения, которые "брексит" накладывает на инвестиции и движение рабочей силы, могут потенциально повлиять на темпы роста британской экономики.

Последний раз учетная ставка, определяющая стоимость кредитных ресурсов в стране, росла накануне финансового кризиса в 2007 году - до 5,75%.

Потери Сити

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Банке Англии опасаются, что уже в следующем году финансовые учреждения начнут переводить работников и операции из лондонского Сити

Накануне заместитель главы Банка Англии Сэм Вудс на слушаниях в парламенте заявил, что британская финансовая отрасль может потерять до 10 тысяч рабочих мест уже в первый день после того, как страна выйдет из ЕС. По его словам, это 2% от всех работников сферы финансов и страхования в Великобритании и 3% от тех, кто работает в Лондоне.

Представитель Банка Англии также назвал "вероятным сценарием" расчеты консалтинговой фирмы Oliver Wyman, эксперты которой год назад прогнозировали, что в долгосрочной перспективе финансовый сектор страны может потерять 65-75 тысяч рабочих мест после "брексита". Впрочем, по словам Сэма Вудса, окончательные цифры будут зависеть от того, какими будут конечные условия выхода Британии из ЕС.

Кроме того, Банк Англии опасается, что уже со следующего года финансовые учреждения могут начать переводить своих работников и операционную деятельность в другие европейские страны, чтобы избежать беспорядка, который может сопровождать "брексит" в марте 2019 года.

Впрочем, как напоминает экономический редактор ВВС Камаль Ахмед, "даже если речь пойдет о 75 тысячах рабочих мест, Лондон все равно будет крупнейшим финансовым центром Европы, на который работают около 1 млн человек".

С другой стороны, он цитирует недавний твит главы правления Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна, который написал, что уже скоро будет проводить больше времени во Франкфурте, чем в Лондоне, несмотря на то, что именно в британской столице американский инвестиционный банк строит новую штаб-квартиру.

Решение Банка Англии и заявление одного из его руководителей прозвучали на фоне спора британского правительства и оппозиционных депутатов. Лейбористы требуют предоставить парламентскому комитету экономические исследования, сделанные по заказу правительства и связанные с тем, как брексит может повлиять на британскую экономику.

Ранее на этой неделе правительство сообщило, что провело 58 экономических исследований, касающихся различных отраслей - от аэрокосмической до туристической. В то же время чиновники заявили, что не будут обнародовать их, чтобы не поставить под угрозу очередной раунд переговоров по условиям выхода из ЕС.