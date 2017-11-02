Колумбия: Тимоченко идет в президенты

Копірайт зображення Reuters Image caption Из повстанцев - в кандидаты в президенты. Такой путь прошел Родриго "Тимоченко" Лондоньйо

Лидер демобилизованного повстанческой леворадикальной группировки ФАРК Родриго Лондоньйо по прозвищу Тимоченко объявил, что будет выдвигаться в президенты страны на выборах 2018 года во главе своей партии.

58-летний Тимоченко возглавил ФАРК (полное название - "Революционные вооруженные силы Колумбии") в 2011 году. В прошлом году он подписал мирное соглашение с властями страны.

Его шансы возглавить страну - невелики, поскольку, согласно опросам, многие колумбийцы до сих пор сомневаются в приверженности членов ФАРК к миру и не очень хотят видеть бывшего повстанца своим президентом.

Правые политические силы по-прежнему довольно критически отреагировали на мирное соглашение, подписанное Тимоченко и действующим президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. В частности, недовольны они и тем, что бывшие повстанцы могут выдвигаться в президенты, не отбыв тюремных сроков.

За более чем 50 лет вооруженного конфликта между повстанцами ФАРК, правительственными войсками и правыми военизированными формированиями погибли более 260 тысяч человек.

Партия, сформированная на базе ФАРК, сохранила ту же аббревиатуру, однако расшифровывается по-другому - "Революционные альтернативные силы простых людей", а не "Революционные вооруженные силы Колумбии".

От повстанца до политика

Тимоченко, получивший свое прозвище в честь советского маршала Семена Тимошенко, сменил Альфонсо Кано в должности командующего ФАРК после того, как последний погиб от рук колумбийских военных.

Вскоре после этого он дал понять, что хочет начать мирные переговоры с правительством страны.

После четырех лет переговоров обе стороны пришли к соглашению, однако колумбийцы отклонили мирные предложения на референдуме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Хуан Мануэль Сантос (слева), кубинский лидер Рауль Кастро (в центре) и Тимоченко (слева)

Пересмотренное соглашение президент Сантос и Тимоченко подписали 24 ноября 2016 года. Позже его одобрил конгресс страны.

По этому соглашению, ФАРК приняла решение сложить оружие и переформироваться в политическую партию.

Официально они перестали быть вооруженной группировкой на торжественной церемонии 27 июня этого года, что определило завершение процесса разоружения.

На церемонии Тимоченко воскликнул: "Прощай, оружие! Прощай, война!"

Вместе с Тимоченко в вице-президенты Колумбии будет баллотироваться его подруга - Имельда Даза Котэцу, которая провела более 20 лет в изгнании в Швеции.

Первый тур президентских выборов в Колумбии запланирован на 27 мая 2018 года.

Действующий президент Хуан Мануэль Сантос также выдвигается на следующий срок.

ФАРК будет выдвигать своих кандидатов в палату представителей и сенат, поскольку по мирному договору бывшим повстанцам гарантировали по пять мест в каждой палате.