Испания требует ареста Пучдемона

Копірайт зображення EPA Image caption Карлес Пучдемон не явился в суд. Теперь его хотят объявить в общеевропейский розыск

Испанский прокурор требует выдать общеевропейский ордер на арест отстраненного от должности каталонского лидера Карлеса Пучдемона и четырех его помощников. Власть в Мадриде обвиняет их в организации противоречивого референдума о независимости.

Все пятеро не явились по вызову в суд по обвинению в организации мятежа, подрывной деятельности и нецелевого использования государственных средств.

Адвокат Пучдемона сказал, что сейчас "неблагоприятная атмосфера" для его появления в суде.

Девять других представителей регионального правительства Каталонии явились по вызову в суд, чтобы ответить на вопросы следователей.

Прокуроры в Мадриде после их показаний попросили арестовать восьмерых из них.

Со времени каталонского референдума 1 октября, который власти Испании запретили и объявили незаконным, эту страну охватил конституционный кризис.

На прошлой неделе премьер-министр Испании Мариано Рахой ввел в Каталонии прямое правление из Мадрида, распустил каталонский парламент и созвал досрочные выборы на 21 декабря.

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Таким образом Мадрид ответил на действия каталонского парламента, провозгласившего независимость этого богатого региона на северо-востоке Испании.

Каталонское правительство говорит, что из тех 43% каталонских избирателей, что приняли участие в референдуме, 90% поддержали независимость.

Кого арестуют?

Карлес Пучдемон сейчас находится в Брюсселе и говорит, что не вернется в Испанию, пока не получит вместе со своими четырьмя коллегами гарантии справедливого суда.

Федеральный прокурор Бельгии сказал, что применит букву закона, как только получит ордер на арест, сообщает агентство Еfe.

Помимо Карлеса Пучдемона, прокуратура Испании требует от судей Верховного суда Испании выдать ордеры на арест его четырех помощников. Это политики:

• Меричей Сэррет, министр сельского хозяйства

• Антони Комин, министр здравоохранения

• Луис Пуйг, министр культуры

• Клара Понсати, министр образования

Сообщается, что некоторые из этих каталонских политиков выразили готовность дать показания судьям через видеосвязь. Бельгийский адвокат Пучдемона сказал агентству Reuters, что готов сотрудничать с властью и Испании, и Бельгии.

В то время, когда другие каталонские лидеры давали показания в суде, Карлеса Пучдемона сфотографировали в брюссельском кафе. Его фото в Twitter обнародовало Национальное радио Испании.

Что произошло в суде?

Прокуроры требовали от судьи в Мадриде посадить в тюрьму восемь из девяти уволенных с должностей представителей каталонского правительства, которые добровольно явились в суд.

В их числе были вице-президент распущенного правительства (Женералитата) Каталонии Уриол Жункерас, министр внутренних дел Жоаким Форн, министр иностранных дел Рауль Ромева и министр юстиции Карлес Мундо.

Копірайт зображення AFP Image caption Члены свергнутого правительства Каталонии

Девятый экс-министр Санти Вила должен быть освобожден под залог €50 тысяч, по словам прокуроров. Он подал в отставку с поста министра бизнеса до того, как парламент Каталонии в пятницу проголосовал за независимость.

Каталонским лидерам еще не предъявлены официальные обвинения. Их обвиняют в мятеже, за что им грозит максимальное наказание - 30 лет тюрьмы.

Копірайт зображення AFP Image caption Под зданием суда собрались протестующие

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