Белград: посла Украины обвинили в намерениях поссорить Сербию с РФ

Копірайт зображення N1 Image caption Интервью посла вызвало недовольство МИД Сербии

Представитель сербского МИД обвинил посла Украины в Сербии в намерениях навредить дружеским отношениям между Белградом и Москвой.

Так государственный секретарь Ивица Тончев отреагировал на интервью посла Александра Александровича порталу BIRN, в котором украинский дипломат обвинил Россию в дестабилизации Европы.

В заявлении, которое цитируют сербские СМИ, г-н Тончев обвинил украинского посла в том, что он злоупотребляет гостеприимством сербов, а его "деятельность сводится к бесплодным попыткам испортить отношения между Республикой Сербией и Российской Федерацией".

Из-за чего поднялся шум?

В интервью подписного портала BIRN, о котором сообщил сербский канал N1, посол Украины Александр Александрович заявил, что "Россия осуществляет подготовку сербских наемников, для того чтобы они убивали украинцев".

По его версии, Москва "использовала сербских экстремистов для попытки государственного переворота в Черногории", а также "поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины, которая населена преимущественно сербами, чтобы дестабилизировать и эту страну".

"Россия использует сербский фактор для того, чтобы дестабилизировать Македонию. Россия играет активную роль в противостоянии косовских сербов и албанцев. Россия продает самолеты Сербии для того, чтобы создать напряжение в отношениях с Хорватией", - сказал для BIRN посол Украины в Белграде.

Он добавил: "Для Путина не важна Сербия... Президент России лишь использует Сербию как еще один инструмент для уничтожения Европы".

Сербские добровольцы на востоке Украины?

Представитель МИД Сербии назвал безосновательными заявления украинского посла, сделанные для BIRN. А ряд интервью, которые г-н Александрович ранее дал сербским СМИ, очертил как скандальные.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сербский и российский флаги на КПП по дороге из Симферополя в Севастополь в марте 2014 года

"Сербия ведет сбалансированную, корректную и последовательную внешнюю политику, которая дает серьезные результаты, постоянно улучшая собственную репутацию и укрепляя позиции в мире, что, похоже, не всех устраивает", - сказал Ивица Тончев.

Государственный секретарь сербского МИД обратился и к вопросу участия сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины.

"Хотел бы вам напомнить, что в войнах на территории бывшей Югославии участвовали и граждане Украины, по поводу чего Сербия официально никогда не обращалась к Киеву. Сербия уважает территориальную целостность Украины и остается сторонником политики лучших двусторонних отношений", - сказал г-н Тончев.

Представитель МИД Сербии призвал дипломатическое ведомство Украины рассмотреть поведение своего посла в Белграде.

"Сидение на двух стульях"

Сербские СМИ недавно опубликовали информацию, что на востоке Украины до сих пор воюют сербские добровольцы.

Сербия в прошлом году осудила нескольких человек за участие в вооруженном конфликте на Донбассе, но их наказали условно или с минимальным сроком в режиме домашнего ареста.

Как заявляла ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич, государство поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России.

Представитель Европарламента по вопросам Сербии Дэвид Макалистер заявил, что согласование внешней политики Сербии с ЕС и введение санкций Российской Федерации являются частью переговорного процесса Белграда с Брюсселем.

Западные политики и СМИ часто называют внешнюю политику Сербии "сидением на двух стульях" - ЕС и России.