Сутки в АТО: 30 обстрелов и один раненый

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За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь "из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", заявили в штабе.

В результате боевых действий один военный получил ранения.

На луганском направлении после 18 часов боевики трижды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ возле Крымского.

Под огонь из этого же оружия попал наш опорный пункт недалеко от Лебединского, что на приморском направлении.

Также отмечается, что на донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов враг обстреливал подступы к Авдеевке и Зайцево.

Боевики обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.