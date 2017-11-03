Сутки в АТО: 30 обстрелов и один раненый
За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, заявили в пресс-центре штаба АТО.
Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь "из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", заявили в штабе.
В результате боевых действий один военный получил ранения.
На луганском направлении после 18 часов боевики трижды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ возле Крымского.
Под огонь из этого же оружия попал наш опорный пункт недалеко от Лебединского, что на приморском направлении.
Также отмечается, что на донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов враг обстреливал подступы к Авдеевке и Зайцево.
Боевики обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.