Убит председатель фракции БПП в Северодонецке - губернатор

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В городе Северодонецк Луганской области убит депутат местного городского совета, руководитель депутатской фракции БПП "Солидарность" Сергей Самарский.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз.

Политика, по данным Гарбуза, убили в четверг, 2 ноября.

Сейчас продолжаются следственные действия.

"Выявление и привлечение к ответственности виновных - обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!" - написал губернатор.

На странице Сергея Самарского в Facebook начали размещать соболезнования.

Последнее сообщение в своем Facebook покойный написал 1 ноября. В нем он призвал депутатов "Оппозиционного блока" прийти на сессию горсовета.