В Барселоне прошли протесты против ареста экс-министров
Тысячи каталонцев вышли на улицы Барселоны в знак протеста против ареста восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.
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Участники держали каталонские флаги и плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным". Подобные акции протеста прошли и в других городах региона.
Политические партии и общественные группы Каталонии осудили решение суда о задержании каталонских чиновников.
Почему задержали экс-министров?
Ранее в четверг отстраненные от должностей члены каталонского правительства и региональные парламентарии прибыли в испанские суды для дачи показаний после провозглашения независимости автономной области.
Прокуратура обвиняет их в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.
Среди задержанных вице-президент распущенного правительства (Женералитата) Каталонии Уриол Жункерас, министр внутренних дел Жоаким Форн, министр иностранных дел Рауль Ромева и министр юстиции Карлес Мундо.
Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.
Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".
Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Поль Бекар заверил, что его подзащитный готов сотрудничать с органами правосудия как в Бельгии, так и в Испании.
Как сообщает информационное агентство Efe, федеральный прокурор Бельгии заявил, что после получения ордера на арест будет действовать в соответствии с законодательством.
27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании на основании прошедшего в начале месяца референдума, который не был признан официальным Мадридом. Конституционный суд Испании признал резолюцию незаконной.
В итоге власти Испании применили 155-ю статью конституции страны и ввели в автономном сообществе прямое управление, распустив парламент и местное правительство.
В четверг Центральный банк Испании предупредил о том, что разгорающийся кризис несет с собой значительные риски и экономическое бремя, а также что экономика Каталонии может погрузиться в рецессию.
Предварительные данные показывают, что туристическая сфера, имеющая огромное значение для экономики региона, уже несет убытки в связи с продолжающейся неопределенностью.