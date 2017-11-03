В Барселоне прошли протесты против ареста экс-министров

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Тысячи каталонцев вышли на улицы Барселоны в знак протеста против ареста восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.

Участники держали каталонские флаги и плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным". Подобные акции протеста прошли и в других городах региона.

Политические партии и общественные группы Каталонии осудили решение суда о задержании каталонских чиновников.

Почему задержали экс-министров?

Ранее в четверг отстраненные от должностей члены каталонского правительства и региональные парламентарии прибыли в испанские суды для дачи показаний после провозглашения независимости автономной области.

Прокуратура обвиняет их в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.

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Среди задержанных вице-президент распущенного правительства (Женералитата) Каталонии Уриол Жункерас, министр внутренних дел Жоаким Форн, министр иностранных дел Рауль Ромева и министр юстиции Карлес Мундо.

Бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства на заседание суда не явились. В настоящий момент они находятся в Бельгии. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест.

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".

Копірайт зображення RADIO TELEVISION ESPANOLA Image caption Национальное радио Испании опубликовало в Twitter фотографию Пучдемона в одном из кафе в Брюсселе

Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Поль Бекар заверил, что его подзащитный готов сотрудничать с органами правосудия как в Бельгии, так и в Испании.

Как сообщает информационное агентство Efe, федеральный прокурор Бельгии заявил, что после получения ордера на арест будет действовать в соответствии с законодательством.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании на основании прошедшего в начале месяца референдума, который не был признан официальным Мадридом. Конституционный суд Испании признал резолюцию незаконной.

В итоге власти Испании применили 155-ю статью конституции страны и ввели в автономном сообществе прямое управление, распустив парламент и местное правительство.

В четверг Центральный банк Испании предупредил о том, что разгорающийся кризис несет с собой значительные риски и экономическое бремя, а также что экономика Каталонии может погрузиться в рецессию.

Предварительные данные показывают, что туристическая сфера, имеющая огромное значение для экономики региона, уже несет убытки в связи с продолжающейся неопределенностью.