"ИГ" казнили 741 гражданского во время битвы за Мосул - ООН

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По данным ООН, террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") казнила по меньшей мере 741 гражданского во время битвы за иракский город Мосул.

Организация также заявляет, что джихадисты осуществляли массовые похищения, использовали людей в качестве живых щитов, намеренно обстреливали дома и целились в пытавшихся бежать людей.

"Во время операции по освобождению Мосула тысячи мирных жителей пострадали от вопиющих нарушений прав человека и международного гуманитарного права", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад Аль-Хуссейн.

"Они (боевики. - Ред.) должны понести ответственность за свои гнусные преступления", - сказал он.

Он также призвал международное сообщество расследования возможных нарушений со стороны правительственных войск Ирака.

По данным ООН, еще 461 мирный житель погиб во время авиаударов, осуществленных иракскими военных и силами возглавляемой США международной коалиции, во время наиболее интенсивного этапа битвы, который длился с ноября 2016 по июль 2017 года.

Согласно докладу ООН, всего в ходе военной операции были убиты не менее 2 521 гражданский и еще 1 673 человека ранены, в основном в результате атак ИГИЛ.