Возле Трускавца образовался карстовый провал

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Во Львовской области возле курортного города Трускавец образовался новый карстовый провал.

Как сообщили во Львовской облгосадминистрации, яма находится в 500 метрах от ближайших жилых домов и дороги "Дрогобыч - Трускавец", и в 50 метрах от высоковольтной линии электропередач.

Провал размывает река Вышница. Сейчас пропасть имеет ориентировочные размеры 3 на 2 м и глубину более 3 м.

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский на своей странице в Facebook написал, что, по его мнению, яма образовалась в связи с тем, что неподолеку располагается рудник ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал".

"Вода нашла себе более легкую дорогу и заполняет пустоты от выработок "Полиминерала". По оценкам специалистов, 10 из 12 млн. кубических метров пустот уже заполнены рассолом. Заполнится весь бывший рудник рассолом - опасность провалов значительно уменьшится", - написал мэр.

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В конце сентября возле села Модричи уже образовался провал земной поверхности диаметром несколько сотен метров и глубиной 50 м. Тогда в яму упали две электроопоры.

Эксперты прогнозировали провал грунта на этом участке, поскольку пресная вода реки годами подмывала землю, говорится на сайте Трускавецкого горсовета.