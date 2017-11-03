С началом продаж iPhone X акции Apple резко выросли

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Стоимость акций Apple подскочила в течение часов после того, как первые iPhone X оказались в магазинах.

Обозреватели говорят, что запуск продаж вплотную приблизил Apple к тому, чтобы стать первой компанией, стоимость которой превысит триллион долларов.

После того, как акции выросли на 5%, рыночная стоимость компании повысилась до 900 млрд долларов.

В третьем квартале продажи Apple выросли на 12% - до 52.6 млрд долларов.

Руководитель компании Тим Кук заявил, что ожидает продолжения бума продаж на весь предпраздничный период, поскольку именно сейчас на полках появился iPhone X: "Мы ожидаем, что последний квартал обеспечит наши рекордные продажи".

В пятницу покупатели в десятках стран выстроились в очереди перед фирменными магазинами компании, ожидая начала продаж новой модели. В Британии она стоит 999 фунтов.

Модель, которая отмечает десятую годовщину запуска iPhone, не будет иметь легендарной кнопки "home" и может быть разблокирована с помощью сканирования лица.

Копірайт зображення AFP Image caption Фанаты Apple - в очереди за новым iPhone Х

Тим Кук говорит, что его компания движется "на полном пару" благодаря восстановлению продаж в Китае, рекордным продажам через App Store, а также повышенному спросу на последние модели iPhone.

В июле-сентябре этого года компания продала более 46.6 миллионов телефонов. Это на 3% больше, чем год назад. Эти продажи обеспечили почти 30 млрд долларов - половину доходов компании.

Другие продукты - Mac, iPad и Apple Watch - также неплохо продаются. Объемы продаж исчисляется двузначными цифрами.

Увеличение дохода также достигается с помощью новых направлений деятельности компании. Среди них - App Store, Apple Pay и служба музыкальной подписки.

Эти подразделения обеспечили компании еще 8.5 миллиардов долларов дохода за третий квартал, что на 34% больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на то, что расходы компании также выросли, Apple сообщает, что чистая прибыль за третий квартал составила 10,7 млрд долларов.

В будущее с дополненной реальностью?

В четвертом квартале Apple ожидает, что совокупный доход предприятия составит 84-87 млрд долларов. Это станет рекордом для компании.

Тим Кук заявил, что запуск iPhone X позволил Apple стать лидером развития технологий дополненной реальности.

Он утверждает, что эти технологии способны "изменить все". Например, покупатели смогут посмотреть, как будут выглядеть мебель в их комнате еще до того, как сделать покупку:

"Я считаю, что они (технологии дополненной реальности. - Ред.) - безграничны, и Apple имеет уникальную возможность стать лидиром в этой сфере".

Помимо США, продажи iPhone X начались 3 ноября еще в более чем 50 странах мира, в частности, в Австралии, Японии, Китае, Великобритании и Индии.