"Антонов" обслужит российские "Русланы", несмотря на санкции

Копірайт зображення TASS/Marina Lystseva Image caption Ан-124 - один из крупнейших транспортных самолетов в мире

Несмотря на разрыв экономических связей России и Украины, государственное предприятие "Антонов" продолжает обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр", и будет продолжать эту работу в дальнейшем, сообщили ВВС в украинской компании.

Прежде всего это касается продления срока службы самолетов - по международным авиационным правилам, это может делать только компания-разработчик самолета, у которой находится специальный документ - сертификат типа.

Продление срока службы необходимо для того, чтобы коммерческая авиакомпания могла использовать воздушные суда. Срок службы каждого самолета определяется компанией-производителем, однако по его истечении может быть продлен. Если бы сертификаты не были продлены, "Антонов" мог бы потребовать прекратить эксплуатацию этих самолетов.

Украина ввела масштабные санкции против России в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и военный конфликт в Донбассе, в разжигании которого Киев обвиняет Москву. В число российских компаний, с которыми украинским организациям запрещено сотрудничать, попали многие крупные авиаперевозчики, включая "Аэрофлот".

Российские компании в состоянии обслуживать Ан-124, которые строились на ульяновском предприятии "Авиастар", поддерживая их летную годность, но продление срока службы - формальное требование международного авиационного законодательства.

Согласно документу о сроках службы самолетов компании "Антонов", опубликованном на официальном сайте украинского предприятия, сроки службы "Русланов" компании "Волга-Днепр" продлевались в 2014-м, 2015-м, 2016-м и в одном случае в 2017 году. В документе содержатся номера принятых решений о продлении сроков службы по всем бортам Ан-124. В каждом номере решения указан год его принятия и тип воздушного судна.

Срок службы трех Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", согласно этому документу, истекает в 2018 году, еще у трех самолетов он заканчивается в 2019 году, у двух - в 2020-м, и еще два самолета смогут летать до 2021-го и 2024 года.

Сроки службы Ан-124, принадлежащих министерству обороны России, согласно этому документу уже закончились.

В Росавиации сказали ВВС, что все вопросы с обслуживанием самолетов российская авиакомпания и украинское предприятие решают индивидуально, на государственном уровне никаких контактов по этому вопросу нет.

Авиакомпания "Волга-Днепр" не ответила на запрос ВВС.

"Для ведомств гражданской авиации представители организации-разработчика обязаны оставаться контактными лицами при решении проблем, которые могут потребовать разработки корректирующих мероприятий. [...] ГП "АНТОНОВ" выполнял и выполняет свои обязательства организации-разработчика по продлению ресурсов и сроков службы самолетов марки "Ан" - заявили в авиакомпании "Антонов" в ответ на запрос Би-би-си.

В ответ на вопрос, будет ли компания "Антонов" обслуживать и продлевать срок службы самолетов Ан-124 российской компании "Волга-Днепр" в 2018 году и в дальнейшем, когда у некоторых из них закончится срок службы, украинская компания ответила: "ГП "Антонов" обязан выполнять эту работу как разработчик авиационной техники".

В противном случае "Антонов" рискует потерять международную лицензию разработчика, объяснили представители украинского предприятия.