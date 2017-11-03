МВФ требует создать антикоррупционный суд перед тем, как предоставить транш

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Урегулирование вопроса с ценами на газ для населения, принятие законов о приватизации и создание антикоррупционного суда - таковы главные условия предоставления Украине четвертой порции займа, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

При этом он отметил, что дальнейшее экономическое восстановление Украины напрямую зависит от решения проблема борьбы с коррупцией:

"Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, а следовательно, борьба с ней является вопросом экономического процветания".

Йоста Люнгман также сообщил, что сейчас эксперты МВФ проводят оценку недавно принятой пенсионной реформы, которая также была одним из условий получения транша.

Кроме того, представитель МВФ отметил необходимость принятия земельной реформы.

"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - заявил Люнгман на конференции в Киеве.

В то же время среди реформ, которые уже работают, он назвал оздоровление банковской системы, введение плавающего валютного курса, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.

Противоречивая формула

Большая часть перечисленных представителем МВФ условий получения очередного транша относится к обязательствам, которые Киев взял на себя согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ.

Однако одна проблема "вынырнула" довольно неожиданно, и сопряжена она с постановлением, которое правительство приняло еще в начале года.

Закон "О рынке природного газа", который вступил в силу 1 октября 2015 года, предусматривает, что все поставки газа должны осуществляться по ценам, которые свободно устанавливаются соглашениями между поставщиком и потребителем.

Однако в законе есть и исключения, к которым относятся условия поставки газа населению.

Постановление №187, принятое правительством 22 марта, предусматривало, что к 1 июля чиновники разработают, а с 1 октября применят новую формулу цены на газ для населения с учетом "импортного паритета".

Однако летом правительство заявило, что оснований для повышения цены на газ нет, а значит, цена не возрастет.

Такая позиция правительства подверглась критике со стороны главного международного кредитора Украины - МВФ.

МВФ требует, чтобы украинское правительство придерживалось своих обязательств по реформированию рынка газа, в частности, не вмешивалось в рыночное ценообразование.

Однако украинское правительство настаивает, что низкие доходы украинцев не позволяют большинству из них платить рыночную цену на газ, а субсидии, которые должны защищать малоимущих, уже получают более 60% домохозяйств.

Переговоры с представителями МВФ, состоявшиеся в начале октября, не принесли результатов, а после них в НБУ заявили, что ожидают поступления очередного транша уже в начале следующего года, а не в конце текущего, как ожидалось ранее.

Впрочем, министр финансов Александр Данилюк после возвращения из Вашингтона заявил, что возможность получения денег МВФ до конца года все еще сохраняется.

Теперь он говорит, что переговоры с МВФ по формуле расчета цены на газ для населения все еще продолжаются.