Рядом с местом гибели Самарского найден еще один труп - прокуратура

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Рядом с местом убийства главы "БПП" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского нашли еще один труп. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

Однако, по ее словам, пока не ясно, можно ли связывать эти два убийства.

Прокуратура рассматривает несколько версий убийства. "Политическая и активная журналистская деятельность депутата, личные неприязненные отношения или убийство из хулиганских побуждений", - перечислила г-жа Зыкова в эфире телеканала "112 Украина".

Также среди версий убийства - деятельность юридической фирмы, владельцем которой был г-н Самарский.

Ранее пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай заявила, что в качестве главной версии убийства Самарского рассматривается его политическая деятельность.

Найден с разбитой головой

Известно, что Сергей Самарский пропал накануне днем.

"В 17 часов он звонил своей жене и сказал, что зайдет в магазин и будет идти домой. В 18:00 жена ему позвонила, но телефон уже был выключен", - рассказала ВВС Украина пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Жена Сергея Самарского сразу обратилась в милицию, и полиция с привлечением дополнительных сил, в частности батальона "Луганск-1", начала поиски в городе.

Тело политика нашли в половине первого ночи недалеко от дома, где он жил, с признаками насильственной смерти - разбитой головой.

Сергею Самарскому было 55 лет, он родился в Северодонецке. Работал директором юридической фирмы "Фагот".

В 2014 году баллотировался в депутаты Верховной Рады как самовыдвиженец, но проиграл. На местных выборах 2015 года Сергей Самарский уже возглавлял список БПП и стал депутатом городского совета.