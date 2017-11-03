Для сына Авакова не хватило электронного браслета - НАБУ

Копірайт зображення UNIAN Image caption Директор НАБУ Артем Сытник во время заседания Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 ноября 2017 года

Для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра нет электронных браслетов, чтобы выполнить решение суда. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Браслетов сейчас лишних для того, чтобы выполнить решение суда, у Министерства внутренних дел нет", - сказал он.

Г-н Сытник отметил, что НАБУ не имеет права закупать браслеты, а "полиция их не дает".

Впрочем, глава ведомства высказал мнение, что Аваков-младший вряд ли уедет из Украины.

Решение суда

1 ноября фигуранту "дела рюкзаков" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Также суд обязал Авакова-младшего носить так называемый "электронный браслет" и уведомлять органы следствия об изменении адреса своего проживания.

Копірайт зображення facebook.com/grytsenko.alex Image caption Детективы НАБУ проводили обыски по делу о растрате средств при закупке рюкзаков для МВД

В СМИ ранее появлялись сообщения, что рюкзаки приобрели через предприятия, подконтрольные Александру Авакову, сыну министра МВД.

Арсен Аваков ранее заявлял, что ни он, ни его семья не имеют отношения к поставщикам рюкзаков МВД. По его словам, процедура закупки рюкзаков была прозрачной.

В феврале 2016 года на Youtube появилось видео со скрытой камеры, на котором видно, как якобы сын министра внутренних дел Александр Аваков договаривался с экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

В программе журналистских расследований "Схемы" отметили, что это видео может стать доказательством в деле о хищении средств при закупке рюкзаков.