Нацбанк: ВВП и инфляция будут больше, чем ожидали

Копірайт зображення UNIAN Image caption Осень принесла ощутимое подорожание продуктов

ЗРост украинской экономики будет быстрее предыдущих прогнозов, но и темпы инфляции также будут больше, чем ожидали, говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

В частности, Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 1,6 до 2,2%.

В то же время в Нацбанке признают, что инфляция вышла за прогнозируемые пределы. В сентябре она достигла 16,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Впрочем, к концу года, как ожидают в НБУ, цены будут расти чуть медленнее, и на конец года инфляция составит 12,2%. Но это так же существенно выше предыдущего прогноза - 9,1%.

Среди причин эксперты Нацбанка называют повышение социальных стандартов, в частности, минимальной зарплаты, и задержку с поступлением займов МВФ.

Следующий транш от главного кредитора будет лишь в начале 2018 года.

Время возвращать долги

В НБУ также обращают внимание, что в 2018-2021 годах Украина должна возвращать своим кредиторам более 7 млрд долларов ежегодно. При этом пик выплат приходится на 2019 год.

Но уже сейчас очевидно, что не все выплаты можно будет перекрыть новыми займами. Так, по прогнозам НБУ, в следующем году Украина может рассчитывать на 3,5 млрд долларов от МВФ и на 0,5 млрд долларов от Всемирного банка.

Еще 1,5 млрд могут поступить от размещения еврооблигаций. Кроме того, по расчетам НБУ, в последующие два года до 3 млрд долларов должны вырасти прямые иностранные инвестиции.

В этом году они немного превысят 2 млрд долларов.

При таких условиях, считают в Нацбанке, продолжение сотрудничества с МВФ и проведение реформ для ускорения экономического роста являются критическими для того, чтобы все долги были выплачены вовремя.

"Продолжение сотрудничества с МВФ облегчает доступ к финансированию от других международных организаций, а также является индикатором прогресса в структурных реформах и соответственно - инвестиционной привлекательности страны", - говорится в отчете НБУ.