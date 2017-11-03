Анна Винтур возглавила список самых влиятельных женщин - Forbes

  • 3 ноября 2017
Анна Винтур Копірайт зображення Getty Images
Image caption Анна Винтур руководит американским изданием Vogue почти 30 лет

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа.

Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.

В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии также певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян.

Копірайт зображення Getty Images
Image caption Бейонсе на 4-м месте в списке Forbes

Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом.

Facebook и Google в стороне

Аналитик тенденций в масс-медиа Алиса Эндерс объясняет выбор Винтур в качестве самой влиятельной женщины в этом списке так: "Почему Анна Винтур номер один? Это очень просто: Шерил Сандберг из Facebook и Сюзан Войчитски из Google не включены в список. Потому что под "медиа" они [Forbes] понимают печатную прессу и исполнительские искусства. Они намеренно отделили рекламных гениев Facebook и Google, несмотря на то, что две эти компании сегодня являются исполинами рекламной индустрии".

Но даже несмотря на их отсутствие, Анне Винтур пришлось потеснить другие влиятельные имена в индустрии, например, Бонни Хаммер (на втором месте), которая возглавляет американскую вещательную компанию NBCUniversal.

"Анна Винтур - наиболее влиятельная женщина в печатной прессе просто потому, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды, - объясняет Эндерс. - Она - воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который придал новую динамику британским и американским домам моды".

Полный список:

  1. Aнна Винтур - арт-директор, Conde Nast
  2. Бонни Хаммер - председатель, NBCUniversal
  3. Стейси Снайдер - председатель/исполнительный директор, 20th Century Fox
  4. Бейонсе Ноулз-Картер - певица
  5. Маргарита Симоньян - главный редактор, новостной канал RT (Россия)
  6. Дана Уолден - исполнительный директор, Fox Television Group
  7. Кэтрин Вайнер - главный редактор газеты, Guardian
  8. Донна Лэнгли - председатель, Universal Pictures
  9. Зэнни Минтон Беддоуз - главный редактор, журнал Economist
  10. Кэтлин Кеннеди - президент, Lucasfilms
  11. Арианна Хаффингтон - coучредитель, Huffington Post
  12. Тейлор Свифт - певица
  13. Джоан Роулинг - писательница
  14. Шобана Бхартия - председатель, HT Media
  15. Приянка Чопра - актриса/посол доброй воли ООН

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