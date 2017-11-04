Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

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Компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

На этой неделе Netflix на неопределенное время приостановила производство сериала "Карточный домик", в котором Спейси играл одну из главных ролей и также работал исполнительным продюсером. Теперь компания объявила, что отказывается от любой совместной работы с актером.

"Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве "Карточного домика" с участием Кевина Спейси [...] Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма "Гор", в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер", - говорится в заявлении компании.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что британская полиция начала в отношении Спейси расследование о домогательствах.

Таблоид Sun написал, что мужчина, которому на момент предполагаемого преступления было 23 года, обратился с жалобой на Спейси во вторник.

Лондонская полиция подтвердила, что расследует инцидент с насилием в отношении мужчины, произошедший в 2008 году. В полиции не стали уточнять, идет ли речь об обвинениях в адрес Спейси.

По данным Sun, британский актер (его имя не называется), утверждает, что Кевин Спейси занялся с ним оральным сексом, пока он спал.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", пожаловался на сексуальные домогательства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский актер Энтони Рэпп признался, что поведение Кевина Спейси нанесло ему серьезную психологическую травму

В интервью изданию BuzzFeed Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись.

"Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху", - рассказал Рэпп. По его словам, в этот момент Спейси был сильно пьян.

Рэппу удалось вырваться и убежать, но случившееся очень напугало и травмировало его, признался актер.

Он добавил, что рассказать об инциденте он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.

Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

"Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение", - говорится в заявлении Спейси в "Twitter".

Обладатель премии "Оскар" добавил, что очень сожалеет о том, что Рэппу пришлось долгие годы жить с этими переживаниями.

Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.

"На протяжении своей жизни я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи и с теми, и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности", - говорится в заявлении актера.

Однако это заявление Кевина Спейси вызвало возмущенную реакцию ЛГБТ-сообщества в США.

Позже CNN сообщила, что съемочная площадка "Карточного домика" превратилась в "токсичное" место из-за постоянных домогательств Спейси. Телекомпания ссылалась на восемь участников съемок, попросивших о своей анонимности.