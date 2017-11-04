Сутки в АТО: трое раненых, десятки обстрелов

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За минувшие сутки боевики 29 раз нарушили перемирие, силы АТО 17 раз открывали ответный огонь. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики активизировали "огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения", отметили в штабе.

Так, наибольшая огневая активность была зафиксирована на донецком направлении. Почти с 18 часов и до полуночи боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных возле Авдеевки.

"Украинские воины жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния в 19 часов получил ранения один наш военнослужащий", - заявили в штабе АТО.

Под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали наши опорные пункты у Песков, Зайцевого, шахты Бутовка и дважды неподалеку Луганского. В районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

На Луганском направлении, неподалеку Новоалександровки, после обстрела боевиков из крупнокалиберного пулемета получил ранения еще один военнослужащий сил АТО.

Кроме того из минометов калибра 82 миллиметра стреляли на подступах к Трехизбенке. Весь спектр пехотного вооружения боевики применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На приморском направлении под огнем пророссийских боевиков оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

Боевики обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.ТО.