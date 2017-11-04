Волкер и Сурков 13 ноября обсудят вопрос миротворцев на Донбассе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Появятся ли миротворцы на Донбассе? Этот вопрос обсудят в Сербе представители США и России

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым 13 ноября в Белграде (Сербия) для обсуждения принципов возможного размещения миротворческих сил ООН на Донбассе.

Как сообщил Волкер журналистам в Вашингтоне, в вопросе миротворцев стороны пока не достигли договоренностей.

"Мы пока не пришли к согласию в этом", - заявил спецпредставитель Госдепартамента США.

Первая встреча Владислава Суркова и Курта Волкера состоялась 21 августа в Минске. Помощник президента РФ назвал эту встречу полезной и конструктивной.

Миссия невыполнима?

В начале сентября мировые лидеры начали активно обсуждать вопрос введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Украина предложила разместить миротворческий контингент на всей территории конфликта, включая неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и российско-украинскую границу.

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу начать миротворческую миссию на Донбассе. Однако он предложил разместить миротворцев на линии разграничения сторон украинского конфликта. Путин отметил, что развертывание миротворческой миссии нужно согласовать с представителями "ДНР" и "ЛНР".

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Курт Волкер в свою очередь заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН на Донбассе "больше разделит Украину".

"Специфические особенности того, что было предложено, больше разделят Украину, чем сделают что-то полезное", сказал Волкер, выступая на четвертом форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

Уже 7 октября Волкер во второй раз встретился с Сурковым для обсуждения вопроса размещения миротворцев на Донбассе. Однако, судя по скупой информации после встречи, никаких особых договоренностей стороны так и не достигли.

За день до этого Верховная Рада еще на год продлила действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса, как того требуют условия Минских соглашений.

Однако 19 октября Владимир Путин на закрытии дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление, которое продемонстрировало его позицию в отношении вопроса миротворцев: закрытие границы с Россией якобы приведет к резне. Этим он фактически поставил точку в разговорах о том, согласится ли Россия на условия миссии миротворцев, о которых говорят Украина и США.

В конце октября представитель Госдепартамента США в пятый раз посетил Украину.