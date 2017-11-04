В Одессе рухнула стена жилого дома

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В Малиновском районе Одессы рухнула стена многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

Дом был построен из ракушечника в 1917-м году.

В ГСЧС отметили, что произошло частичное обрушение наружной стены на площади около 10 кв. м. и арки со стороны внутреннего двора дома на уровне второго этажа.

Жертв и пострадавших нет. Повреждены 4 квартиры на втором этаже дома, в которых проживает 13 человек.

В результате обвала был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания. Есть угроза дальнейшего разрушения аварийной стены.

Газо- и электроснабжение дома в настоящее время отключены.

Подразделениями ГСЧС были эвакуированы 10 человек. Решается вопрос о временном отселении жителей.

Спасатели уже провели разбор завала.