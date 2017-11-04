В Одессе рухнула стена жилого дома
В Малиновском районе Одессы рухнула стена многоквартирного жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.
Дом был построен из ракушечника в 1917-м году.
В ГСЧС отметили, что произошло частичное обрушение наружной стены на площади около 10 кв. м. и арки со стороны внутреннего двора дома на уровне второго этажа.
Жертв и пострадавших нет. Повреждены 4 квартиры на втором этаже дома, в которых проживает 13 человек.
В результате обвала был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания. Есть угроза дальнейшего разрушения аварийной стены.
Газо- и электроснабжение дома в настоящее время отключены.
Подразделениями ГСЧС были эвакуированы 10 человек. Решается вопрос о временном отселении жителей.
Спасатели уже провели разбор завала.