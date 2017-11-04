В Киеве маршрутка наехала на людей: погибли супруги

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В Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутного такси. Погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Под колеса маршрутки попали супруги. Женщина (1952 года рождения) скончалась на месте, а мужчину (1953 года рождения) в тяжелом состоянии забрала "скорая", он скончался по дороге в больницу.

Третьему пострадавшему оказали помощь на месте.

Сообщается, что полицейские пообщались со свидетелями и очевидцами события.

По их словам, мужчина и женщина находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился во второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Следователи опрашивают водителей, их также обследуют на предмет содержания в организме алкоголя.