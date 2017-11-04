Дожди покинут Украину

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В Украине в ближайшие сутки 5 ноября погоду будет определять теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не прогнозируется. В западной и южной части страны местами ожидается туман.

В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

В Украине 6 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с. Ночью, утром местами туман.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге и Закарпатье до 14°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве 6 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.