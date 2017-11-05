В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержаны 11 принцев

Копірайт зображення AFP Image caption Комитет по борьбе с коррупцией возглавил наследный принц Мухаммед бин Салман

Комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, который начал работать всего несколько часов назад, арестовал 11 принцев, четырех действующих министров и десятки бывших, сообщают местные СМИ.

Имена задержанных не называются, пока также неизвестно, в чем именно их подозревают.

В то же время, по данным саудовского телеканала Аль-Арабия, комитет объявил о возобновлении расследований о наводнении в Джидде в 2009 году и вспышке в 2012 году коронавируса Mers - ближневосточного респираторного синдрома.

Новое антикоррупционное ведомство возглавил наследный принц Мухаммед бин Салман. По данным государственного информагентства Саудовской Аравии, у комитета есть право выдавать ордера на арест, а также налагать запрет на выезд из страны.

Мухаммед бин Салман был назначен наследным принцем летом этого года, однако уже давно считается самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии. Чистки политической элиты, вероятно, помогут ему еще больше укрепить свою власть и осуществить запланированные реформы, отмечает корреспондент ВВС Фрэнк Гарднер.

Впрочем, отстранение от власти сразу нескольких влиятельных политических фигур может возмутить консервативные круги. Общество в Саудовской Аравии не привыкло к подобным резким изменениям.

Ранее в субботу король Саудовской Аравии Салман заменил главу Национальной гвардии и командующего флотом. Официальных объяснений этим перестановкам пока не было.