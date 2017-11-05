Стрельба в Хмельницком: пятеро раненых

Копірайт зображення hm.npu.gov.ua Image caption Во время стрельбы пострадал автомобиль BMW и оборудование помещений для розыгрыша лотерей

Утром 5 ноября в Хмельницком произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей, в результате которого ранения получили пятеро участников стычки, сообщили в полиции области.

По данным полиции, в результате конфликта было уничтожено оборудование в двух помещениях для розыгрыша лотерей.

Во время стычки участники применили охотничье оружие и травматические пистолеты.

Пятеро участников конфликта получили ранения различной степени тяжести, однако, как указывают в полиции, посторонние граждане не пострадали.

В полиции отмечают, что правоохранители не позволили участникам конфликта скрыться с места происшествия.