Полиция задержала водителя маршрутки, сбившей насмерть двух киевлян
Полиция Киева задержала водителя маршрутки, которого подозревают в смертельном наезде на двух пешеходов возле станции метро "Героев Днепра".
Как сообщили в полиции Киева, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить лицензии и стандарты работы частных перевозчиков столицы.
4 ноября в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" маршрутка наехала на людей на остановке. Погибли два человека.
Под колеса маршрутки попали супруги - женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения, местные жители. Женщина погибла на месте, а мужчина умер в "скорой" по дороге в больницу.
Еще одна травмированная женщина находится в больнице.
В полиции рассказали, что когда на остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, он остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него начали выходить люди, в это время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух человек.
Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства трагедии.