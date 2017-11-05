Полиция задержала водителя маршрутки, сбившей насмерть двух киевлян

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Полиция Киева задержала водителя маршрутки, которого подозревают в смертельном наезде на двух пешеходов возле станции метро "Героев Днепра".

Как сообщили в полиции Киева, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить лицензии и стандарты работы частных перевозчиков столицы.

4 ноября в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" маршрутка наехала на людей на остановке. Погибли два человека.

Под колеса маршрутки попали супруги - женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения, местные жители. Женщина погибла на месте, а мужчина умер в "скорой" по дороге в больницу.

Еще одна травмированная женщина находится в больнице.

В полиции рассказали, что когда на остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, он остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него начали выходить люди, в это время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух человек.

Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства трагедии.