В Харькове обстреляли автомобиль и убили водителя

Копірайт зображення www.npu.gov.ua Image caption В Харькове расстреляли автомобиль, водитель погиб

В центре Харькова вечером 4 ноября неизвестные обстреляли автомобиль Audi, водитель которого погиб на месте, сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и разыскивают нападавших.

По данным агентства "УНИАН", которое ссылается на очевидцев происшествия, нападавшие стреляли из автомата.