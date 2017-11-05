В Днепре грабители ранили 5 полицейских

Копірайт зображення dp.npu.gov.ua/ Image caption Грабители использовали гранаты

Квартирные воры использовали гранаты и ранили пятерых правоохранителей в ночь с 4 на 5 ноября, сообщила полиция Днепропетровской области.

"Четверо полицейских в составе следственно-оперативной группы получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, патрульный полицейский получил касательное ранение руки", - сообщили в полиции.

По данным полиции, во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали сопротивляться и применили две гранаты и огнестрельное оружие.

Нападавшим удалось скрыться, а пострадавшим оказана медицинская помощь.

Беспокойная ночь

Этой ночью также в центре Харькова неизвестные обстреляли автомобиль Audi, водитель которого погиб на месте.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и разыскивают нападавших.

По данным агентства "УНИАН", которое ссылается на очевидцев происшествия, нападавшие стреляли из автомата.

Утром 5 ноября в Хмельницком произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей, в результате которого ранения получили пятеро участников стычки.