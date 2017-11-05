Тайфун во Вьетнаме унес по меньшей мере 27 жизней

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Тайфун, бушующий в центральных и южных районах Вьетнама, унес по меньшей мере 27 жизней, а более двадцати человек пропали без вести.

Тайфун "Дамри" обрушился на Вьетнам в субботу, сила ветра достигала 90 км/ч.

Более 40 тыс. домов были повреждены, а во многих поселениях отсутствует электричество.

Сообщают, что из-за шторма эвакуировали 30 тыс. человек, в том числе туристов.

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Наиболее пострадавшим оказался курортный город Нячанг, расположенный в 500 километрах южнее города Дананг, где мировые лидеры вскоре должны собраться на саммит. Туда планирует приехать и Дональд Трамп.

Страны региона часто страдают от штормов, в результате которых ежегодно погибают много людей.

Ученые говорят, что нынешний тайфун стал одним из самых сильных в регионе за последние десятилетия.