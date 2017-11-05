Экс-руководитель Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции

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Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон, европейский ордер на арест которого выдала Испания, пришел в бельгийскую полицию вместе с четырьмя соратниками.

Об этом заявили в прокуратуре Бельгии. Политики пришли в сопровождении адвокатов.

Как отмечают в прокуратуре, к утру понедельника суд решит, исполнять ли европейский ордер на арест политиков.

Ранее Пучдемон переехал в Бельгию и заявлял, что не собирается просить о политическом убежище.

Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех экс-министров правительства региона, выехавших в Бельгию.

В Испании суд уже арестовал ряд бывших членов регионального правительства Каталонии по обвинению в организации бунта.

Пучдемон и четверо экс-министров в четверг не явились на заседание Верховного суда в Мадриде, во время которого группу других бывших членов регионального правительства взяли под стражу.

Копірайт зображення AFP Image caption Пучдемон находится в Бельгии, но заявляет, что политического убежища там просить не будет

Еще одного бывшего члена правительства Санти Вилу, отпустили под залог в 50 тыс. евро. Она подала в отставку еще до провозглашения Каталонией независимости.

Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы.

Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании через неделю после неконституционного референдума о независимости, который организовало правительство Каталонии 1 октября.

Ни одна из стран не признала независимость Каталонии, а центральная власть Испании применила 155 статью, которая вводит прямое правление в регионе.

Европейский ордер на арест: что будет дальше?

После того как судья Верховного суда Испании выдает европейский ордер на арест (EAW), тот отправляется бельгийской прокуратуре, которой дается 24 часа на то, чтобы принять решение об обоснованности требования. Если они признают обоснованность ордера, им отводится 15 дней на арест Пучдемона и остальных четырех каталонских политиков. Если все указанные в ордере (или хотя бы один из них) подадут апелляцию, то процесс может затянуться еще 15 на дней.

После ареста подозреваемых Бельгия должна в течение 60 дней передать их Испании. Но если арестованные не будут выдвигать юридически обоснованные возражения, передача может произойти в течение нескольких дней.

Страна может отклонить европейский ордер на арест, если есть опасения, что экстрадиция нарушит права подозреваемого. Основаниями для отклонения запроса на арест и выдачу подозреваемых могут также стать дискриминация по религиозным, расовым или политическим мотивам. Еще одной причиной неисполнения ордера может стать опасение, что подозреваемый не получит справедливого судебного разбирательства в стране запроса.

Существует согласованный ЕС список из 32 преступлений, для которых не обязательно, чтобы они считались таковыми в обеих странах (запроса и местонахождения подозреваемого). Иными словами, любое из этих правонарушений может служить основанием для выдачи, если предусмотренное за него наказание составляет не менее трех лет тюремного заключения.

Однако ни "мятежа", ни "подстрекательства к мятежу" в этом списке нет.

В пятницу утром в интервью бельгийскому телевидению Карлес Пучдемон заявил, что готов принять участие во внеочередных региональных выборах в Каталонии, назначенных на декабрь.

Копірайт зображення EPA Image caption Арестованных министров отправили в изолятор без права выхода под залог

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид гарантирует ему справедливое судебное разбирательство.

Карлес Пучдемон занимал пост президента Каталонии до провозглашения независимости региона и продолжает считать себя президентом новопровозглашенной "Республики Каталония".