Трамп Япония сможет сбивать ракеты КНДР

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Президент Дональд Трамп заявил, что Япония сможет сбивать северокорейские ракеты с военным оборудованием, приобретенным в США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна может перехватывать ракеты, "если в этом есть необходимость".

Два лидера вышли к прессе во время первого государственного визита президента Трампа в Японию.

Северная Корея в последние месяцы дважды выпустила баллистические ракеты дальнего радиуса действия над территорией Японии.

В понедельник на пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что Синдзо Абэ "собирается покупать огромное количество военной техники" с США.

Говоря о ракетах Северной Кореи, он сказал, что господин Абэ сможет "сбить их с неба", когда совершит покупку.

В свою очередь Синдзо Абэ сказал, что Япония должна "качественно и количественно" усилить свою оборонительную способность, учитывая "очень напряженную" ситуацию в Северной Корее.

Он подчеркнул, что противоракетная оборона базируется на "законном сотрудничестве" между Японией и США, а по уничтожению ракет добавил, что, "если нужно, конечно, мы можем это сделать".

Пока остается неясным, подписали ли военное соглашение во время поездки Дональда Трампа, но эти две страны являются близкими военными союзниками, также США поддерживают несколько военных баз в Японии.

Двое лидеров также подтвердили свое намерение "противостоять угрозе северокорейской стороны", сказал президент США.

Дональд Трамп прилетел в Японию в рамках своего первого турне по Азии на посту президента США.

Ранее он посетил воздушную базу США вблизи Токио и провел встречу с американскими бизнес-лидерами, где публично критиковал Японию из-за дефицита торгового баланса.

В ближайшую неделю господин Трамп посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.