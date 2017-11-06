Полиция задержала 79 футбольных фанатов из-за драки в Киеве

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Полиция начала уголовное производство по факту драки футбольных болельщиков, которая произошла в воскресенье в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В результате 79 человек были доставлены в отдел полиции, а три человека обратились за помощью к врачам, добавили в полиции.

По предварительной информации, конфликт возник между болельщиками спортивных клубов. Фанаты договорились о встрече в конкретном месте, после чего начали выяснять отношения.

Полицейские установили личные данные всех участников конфликта, на часть из них составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.

В полиции добавили, что трем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время в больнице находится только один человек, двое других - покинули медицинское учреждение.

Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание - до четырех лет лишения свободы.