В Литве представили план помощи Украине

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно так называемому "плану Маршалла для Украины", Киев сможет получать по 5 млрд евро помощи ежегодно

В понедельник в литовском парламенте представили "Европейский план" помощи Украине, согласно которому Киев может в течение 10 лет получать по 5 млрд евро ежегодно. Ранее его называли "планом Маршалла" для Украины.

"Это план того, как сделать инвестиционный пакет в реальную экономику Украины. Около 5 млрд евро в год. Условия - продолжение реформ", - рассказал в эфире канала "112 Украина" один из его авторов, литовский депутат Андриус ​​Кубилиус.

Мероприятие было закрытым для прессы, а сам план представляли для послов стран ЕС, США, Канады и Японии.

По словам Андриуса Кубилиуса, авторы "получили положительное понимание того, зачем этот план нужен" и "общую положительную оценку".

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус пояснил, что речь идет не только о новых инвестициях, но и об упорядочении нынешней финансовой помощи Украине, которая поступает от различных инстанций.

Ожидается, что о перспективах "Европейского плана для Украины" будут говорить во время очередного саммита "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Тогда же будут обсуждать и возможную помощь ЕС для Молдове и Грузии.

Вскоре Европарламент может принять рекомендации по этим вопросам для саммита Восточного партнерства.