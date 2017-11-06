Миллион пользователей загрузили фейковый WhatsApp

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Пользователи загрузили поддельную версию мессенджера WhatsApp более миллиона раз, прежде чем ее удалили из Google Play.

По словам участников форума на Reddit, в фейковой версии была реклама, а еще она могла загружать определенные программы на смартфоны пользователей.

Фейковую версию мессенджера уже удалили.

Разработчики этой версии программы сделали все, чтобы их версия выглядела как реальная версия от компании WhatsApp Inc.

Они использовали то же название, но заменили пробел специальным знаком, который для обычного пользователя выглядит так же, как пробел.

Компании Google приходится удалять из Play Store вредоносные программы не впервые.

В 2015 году Google пришлось заблокировать программу, которая под видом приложения для мониторинга состояния батареи смартфона автоматически отправляла с телефонов сообщение по повышенному тарифу.