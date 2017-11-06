На Майдане избили дипломата - полиция

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Ночью на Майдане Независимости в Киеве неизвестный избил дипломата-иностранца, сообщили в полиции Киева.

Правоохранители не уточнили, в каком именно посольстве работает пострадавший дипломат.

В то же время ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники,утверждают, что он является сотрудником посольства США.

По словам руководителя отдела Шевченковского управления полиции Киева Игоря Падюка, потерпевшего избили на выходе из пешеходного перехода.

"40-летний дипломат рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся из пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то ему сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо" , - рассказал Падюк.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений".